Spazio, Cina pronta alla missione Chang’e 5: riporterà frammenti della Luna sulla Terra, tra poche ore il lancio

Si chiama Chang’e 5 (prende il nome dalla dea cinese della luna) ed è la missione spaziale più ambiziosa avanzata dalla Cina. L’impresa, che potrebbe aumentare la comprensione umana del satellite terrestre e del Sistema solare più in generale, punta a riportare sulla Terra materiale della superficie lunare per la prima volta in più di 40 anni.

Al momento sono in corso gli ultimi preparativi tecnici per la missione. La China National Space Administration ha fatto sapere che il lancio del razzo Long March-5Y è previsto tra 4 e le 5 di martedì (20-21 Gmt di oggi) dal centro di lancio di Wenchang nella provincia meridionale dell’isola di Hainan. I veicoli spaziali impiegano tipicamente tre giorni per raggiungere la luna. Chang’e 5 può rimanere sul satellite solo un giorno lunare, o circa 14 giorni terrestri, perché manca del riscaldatore radioisotopo per resistere alle notti gelide della luna.

Il compito principale della missione è perforare 2 metri sotto la superficie della luna e raccogliere circa 2 chilogrammi di rocce e altri detriti da riportare sulla Terra, secondo la NASA. Ciò offrirebbe la prima opportunità per gli scienziati di studiare il materiale lunare, dopo le missioni americana e russa degli anni ’60 e ’70. Il lander scaverà i materiali con il trapano e il braccio robotico e li trasferirà a quello che viene chiamato ‘ascender’, un sistema di lancio che decollerà dalla Luna e attraccherà con la “capsula di servizio”. I materiali verranno quindi spostati nella capsula di ritorno per il viaggio di ritorno sulla Terra.

La complessità tecnica di Chang’e 5, con i suoi quattro moduli, lo rende “notevole da molti punti di vista“, ha affermato Joan Johnson-Freese, esperta di Spazio presso l’US Naval War College. “La Cina si sta dimostrando in grado di sviluppare e portare a termine con successo programmi ad alta tecnologia, importanti per l’influenza regionale e potenziali partnership globali”, ha affermato. In particolare, la capacità di raccogliere campioni dallo spazio sta crescendo di valore, ha affermato Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Sebbene la missione sia “davvero impegnativa“, McDowell ha affermato che la Cina è già atterrata due volte sulla Luna con le sue missioni Chang’e 3 e Chang’e 4, e ha dimostrato con una missione di prova Chang’e 5 del 2014 che può tornare indietro sulla Terra.

La missione è tra le più audaci della Cina da quando ha portato per la prima volta un uomo nello spazio nel 2003, diventando la terza nazione a farlo dopo Stati Uniti e Russia. In caso di successo, sarebbe un grande progresso per il programma spaziale cinese e alcuni esperti affermano che potrebbe aprire la strada a riportare campioni da Marte o anche una missione lunare con equipaggio.