Spazio: le stazioni di terra dell’ESA supportano le missioni lunari

Le stazioni di terra – ground stations – vengono utilizzate per comunicare con veicoli spaziali attraverso il Sistema Solare: la rete delle stazioni di terra dell’ESA è equipaggiata in modo unico per supportare le missioni di esplorazione lunare grazie alla tecnologia avanzata e alla loro ubicazione su scala globale.

Nelle prossime settimane, l’ESA supporterà la missione cinese di recupero di campioni lunari Chang’e-5, che sarà lanciata questa sera alle 21:35 ora italiana, trasmettendo segnali dal veicolo spaziale durante due fasi critiche.

Queste stazioni di terra sono un elemento importante negli ambiziosi obiettivi di esplorazione lunare dell’Agenzia, supportando l’ESA, i partner internazionali e l’industria europea.