Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Paprika Dolce, venduta in scatola da 25 bustine da 30 grammi, a marchio Doghe Palma. Il lotto di produzione richiamato è il numero J20053, con data di scadenza indicata in 28/09/2024. Nel motivo dei richiamo si legge: “Su segnalazione del nostro fornitore della materia prima Paprika polvere dolce 170 Asta, il quale non risulta regolamentare per il superamento dei limiti di sostanza ocratossina A“.