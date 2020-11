Spiaggiamento di massa di balene e delfini in Nuova Zelanda, morti quasi 100 esemplari [FOTO]

Spiaggiamento di massa in una delle remote Isole Chatham, a 800 km dalla costa orientale della Nuova Zelanda: circa 100 balene e delfini sono morti, secondo quanto ha comunicato il Dipartimento di Conservazione. In tutto 97 balene globicefale e tre delfini “con naso a bottiglia”, o tursiopi, sono morti durante lo scorso weekend.

“Gli sforzi di soccorso sono stati difficili a causa della località remota, e 28 balene hanno dovuto essere soppresse, considerando anche le condizioni di mare agitato“, ha spiegato la ranger per la biodiversità del Dipartimento, Jemma Wetch.