Misterioso e inspiegabile spiaggiamento di massa in Sri Lanka: salvate 120 balene pilota

Misterioso e inspiegabile spiaggiamento di massa in Sri Lanka, a Panadura, 25 km a sud di Colombo: 120 balene sono state riportate al largo e salvate da decine di volontari.

A raccontare le complesse operazioni è stato il portavoce della Marina, Indika De Silva: “E’ stata un’estenuante operazione di salvataggio notturno. Abbiamo usato la nostra piccola motovedetta costiera per riportare le balene una alla volta in acque più profonde” ha raccontato, aggiungendo che due di loro non sono sopravvissute alle ferite riportate.

“E’ molto insolito che un numero così elevato raggiunga le nostre coste. Riteniamo che questo incidente sia simile a quello verificatosi in Tasmania a settembre” ha dichiarato Dharshani Lahandapura, a capo dell’Autorità per la protezione dell’ambiente marino dello Sri Lanka (Mepa).