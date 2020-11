Controversia tra i paesi alpini: niente stagione sciistica a causa del Covid?

In vista della prossima stagione sciistica, è scoppiata una discussione sugli sport invernali in piena crisi Covid. La cancelliera Angela Merkel si è espressa a favore della chiusura delle vacanze invernali per la chiusura di tutte le aree sciistiche d’Europa. “Cercheremo di votare in Europa sulla possibilità di chiudere tutte le aree sciistiche”, ha detto giovedì Merkel al Bundestag. Ma gli operatori del settore protestano. Un divieto di sport invernali sarebbe catastrofico e incomprensibile per le regioni colpite, ha affermato Matthias Stauch, membro del consiglio dell’Associazione delle funivie tedesche (VDS). L’esercizio all’aria aperta è salutare e il tasso di infezione a Ischgl non è dovuto allo sci.

Un divieto di sport invernali spingerebbe molti operatori al limite. Gli operatori degli impianti chiedevano una regolamentazione uniforme. “Deve esserci una soluzione europea: che tutti aprano o che restino tutti chiusi”. La salute degli ospiti e dei dipendenti è la massima priorità. Tuttavia, durante l’estate le società hanno dimostrato che le loro misure funzionavano. A causa della pandemia, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte aveva proposto di tenere chiuse le aree sciistiche almeno fino al 10 gennaio, innescando così una disputa tra i paesi alpini.

L’Austria si oppone con veemenza alla chiusura dei comprensori sciistici in Europa. Le fasi di apertura in tutti i settori, compreso lo sport, sarebbero gestite in modo diverso dagli Stati, ha affermato mercoledì il cancelliere Sebastian Kurz. La resistenza alla chiusura delle aree sciistiche è arrivata anche dalla Svizzera . “In Svizzera, il Consiglio federale, le autorità e l’industria del turismo sono convinti che la stagione invernale possa svolgersi in sicurezza“, ha affermato Markus Berger, portavoce di Svizzera Turismo.

Il primo ministro della Baviera Markus Söder sostiene l’iniziativa italiana di chiudere i comprensori sciistici. Gli appassionati di sport invernali e altri turisti che si recano anche per breve tempo in un’area a rischio all’estero dovrebbero in futuro essere messi in quarantena in Baviera. Secondo la Cancelleria di Stato, il governo bavarese ha deciso giovedì a Monaco. In Francia , nel frattempo, gli impianti di risalita dovrebbero essere chiusi durante le festività natalizie, ma le stesse località di sport invernali dovrebbero essere aperte. “Ovviamente sarà possibile per tutti (…) recarsi nelle località per godersi l’aria pura delle nostre splendide montagne“, ha detto il primo ministro Jean Castex. Ma è molto semplice: “Tutti gli impianti di risalita e gli impianti pubblici saranno chiusi al pubblico”.