Scoperta eccezionale in Val di Susa: avvistato uno stambecco bianco e senza corna, è il leader del branco

Una scoperta davvero eccezionale arriva dalla Valle di Susa: è stato avvistato uno stambecco adulto dal mantello completamente bianco e senza corna a 3000 metri sul monte Palon. Una vera rarità, resa ancora più speciale dal fatto che lo stambecco non è stato allontanato dagli altri animali a causa delle sue diversità e del mancato mimetismo, bensì è diventato leader del branco, come appurato dagli agenti faunistico-ambientali della Funzione specializzata tutela fauna e flora della Citta’ Metropolitana di Torino, accompagnati dal professor Luca Rossi della Facolta’ di Medicina Veterinaria dell’Universita’ di di Torino.

L’animale è stato definito dal professor Rossi leucista, ovverro affetto da leucismo, un’anomalia genetica che a differenza dell’albimismo lascia le pupille degli occhi pigmentate. “In questo periodo gli spostamenti in montagna sono fortemente limitati e il nostro personale si muove solo per esigenze di servizio. Per il futuro, quando il Piemonte sara’ uscito dalla zona rossa e saranno possibili spostamenti al di fuori dei confini comunali, raccomandiamo comunque ad eventuali escursionisti che si recassero sul posto di utilizzare tutte le tecniche conosciute per non creare disturbo, non solo agli stambecchi, ma a tutta la fauna e la flora di alta quota, comportandosi come educati e graditi ospiti“, ha dichiarato la Consigliera metropolitana delegata alla tutela della fauna e della flora, Barbara Azzara’.