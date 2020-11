Stromboli: dopo esplosione innalzato il livello d’allerta [FOTO e VIDEO]

Dopo l’esplosione registrata stamane sul cratere dello Stromboli, e’ stata innalzata l’allerta, che passa da “attenzione” a “preallarme“. L’ha stabilito il dipartimento regionale della Protezione civile, sulla base delle informazioni fornite dai centri di competenza e in funzione dell’evoluzione dello scenario eruttivo. Considerata la natura imprevedibile del vulcano, eventi esplosivi improvvisi possono verificarsi indipendentemente dai potenziali scenari di rischio e dalle correlate fasi operative dichiarate e per questo il sindaco Marco Giorgianni e’ stato invitato ad adeguare il modello di intervento e adottare ogni provvedimento per la sicurezza della popolazione.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Osservatorio etneo, in una nuova nota ha riferito che “le reti di monitoraggio hanno registrato il rientro dei parametri alla normale attivita'”.