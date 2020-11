Stromboli. inaugurato il nuovo sentiero per scalare il cratere in sicurezza

E’ stato inaugurato un nuovo sentiero per scalare il cratere dello Stromboli, nelle Eolie, in piena sicurezza. I lavori li ha voluti la giunta Giorgianni e dopo la pausa estiva, finalmente sono stati conclusi. Il sentiero d’accesso permettera’ di raggiungere il vulcano dal centro abitato e fino a quota 400 metri sul livello del mare. Con l’attuale attivita’ del cratere e’ vietato raggiungere la cima. I lavori sono stati realizzati dal dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, ufficio per il territorio di Messina, diretto da Agatino Sidoti. “Grazie a tale intervento – dice il sindaco Marco Giorgianni – e’ stato ripristinato un sentiero alternativo preesistente con le necessarie opere di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione, anche come sicura ed adeguata via di allontanamento. Sono state inoltre realizzate alcune piazzole, anche queste con la doppia finalita’ di fungere da punto di osservazione e di fruizione del paesaggio, e per assolvere a funzioni di protezione civile, come punto di raccolta e di attesa al verificarsi di un evento o in situazioni di necessita'”.