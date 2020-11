Studio dell’OMS sulla gestione Covid in Italia ritirato, “Report” svela comunicazioni riservate: “Era considerato una bomba mediatica, l’OMS sta impedendo agli autori di presentarsi alla Procura di Bergamo”

Il 13 maggio è stato pubblicato un rapporto dal titolo “An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19” a cura di un team di ricercatori della divisione europea dell’OMS. Lo studio descriveva la preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19 e doveva servire ad altri Paesi e al mondo della sanita’ per trarre lezioni utili dalle buone prassi e dagli errori del primo grande Paese occidentale colpito dalla pandemia. Ma appena un giorno dopo la pubblicazione, il rapporto viene ritirato e mai piu’ messo a disposizione. Lo rivela Report, nella puntata di questa sera, attraverso una serie di mail riservate ricevute tramite un leak, comunicazioni interne OMS riguardanti la gestione del rapporto, considerato una bomba mediatica.

“Dal leak in nostro possesso – afferma Report in una nota – deduciamo che il motivo della censura e’ che il rapporto metteva in imbarazzo il governo italiano e il Ministro della Salute Speranza e ancor piu’ il Direttore Aggiunto dell’OMS Ranieri Guerra. Infatti, tra le varie criticita’ annotate dai ricercatori, si certifica che il piano italiano di prevenzione delle pandemie era vecchissimo, del 2006. E mai aggiornato. Uno dei dirigenti che avrebbe dovuto aggiornarlo era proprio Ranieri Guerra, che tra il 2014 e il 2017 era Dg Prevenzione al Ministero della Sanita’. E questi l’11 maggio, poco prima della pubblicazione del rapporto, e a poche ore da una puntata di Report che avrebbe denunciato l’arretratezza del piano pandemico, nella sua veste di top official di OMS scriveva a uno degli autori di indicare come data del piano il 2016 invece del 2006. Ma il 2016 e’ solo la data di aggiornamento della pagina web e non quella del piano. Un gioco di prestigio”.

In un’altra comunicazione, Guerra, afferma Report, “racconta l’esistenza di un presunto tacito accordo tra OMS e governo italiano, di cui l’organizzazione dell’ONU sarebbe la consapevole foglia di fico”. Report annuncia che spieghera’ anche come l’OMS stia “impedendo agli autori dello studio di presentarsi alla Procura di Bergamo, che li ha convocati come persone a conoscenza dei fatti in un’inchiesta per falso ed epidemia colposa“.