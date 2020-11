Sub sparito nel mare di Messina, recuperato il corpo

Recuperato questa mattina, nella zona di Maregrosso, a Messina, il corpo del sub scomparso durante una battuta di pesca: il 53enne si era immerso ieri pomeriggio e da quel momento non si sono più avute sue notizie.

Tre motovedette e un elicottero della Guardia costiera hanno perlustrato il mare alla ricerca del sub: questa mattina l’avvistamento del corpo, proprio nella zona dove l’uomo si era immerso.

Non è escluso che sia stato colto da un malore improvviso.