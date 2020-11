Surriscaldamento climatico, al via oggi la Mock Cop26: l’iniziativa di un gruppo di giovani attivisti

Il coronavirus ha messo i bastoni tra le ruote anche ai giovani attivisti legati al movimento Fridays for Future lanciato da Greta Thunberg. A causa della pandemia è stato infatti cancellato il global summit delle Nazioni Unite che doveva affrontare la crisi climatica, la Cop26: per questo motivo i giovani attivisti ne hanno organizzato uno tutto loro col quale vogliono lanciare indicazioni utili al mondo della politica per salvare il pianeta.

L’iniziativa durerà 10 giorni e avrà inizio oggi: saranno radunati 350 delegati da tutto il mondo, tra i 14 e 25 anni, provenienti da 152 paesi per chiedere azioni più stringenti sulla crisi climatica e la giustizia sociale. Tutto si terrà in maniera virtuale, anche i workshop, i panel e i negoziati, così si garantirà una riduzione delle emissioni circa 1.500 volte rispetto ai precedenti eventi. Ci saranno eventi live, ma anche alcuni registrati in modo tale che i ragazzi potranno comunque andare a scuola e non perdersi gli eventi della Mock Cop che si concluderù con un appello ai leader globali.