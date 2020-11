20 anni di Stazione Spaziale Internazionale: dalla salute umana alla materia oscura, condotti 3.000 esperimenti

Sono passati 20 anni da quando il primo equipaggio ha messo piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. In questi due decenni, sono stati quasi 3.000 gli esperimenti condotti sull’avamposto in orbita, diventato la “casa” dell’uomo nello spazio. La maggior parte degli esperimenti, spiega la rivista Nature sul suo sito, punta a indagare come l‘uomo si adatta al volo spaziale e come cellule e materiali si comportano nello spazio, per sviluppare nuove tecnologie o farmaci sulla Terra.

Gli esperimenti sono frutto del programma nato dalla collaborazione tra Usa, Russia, Canada, Giappone e 11 paesi europei, che operera’ almeno fino al 2024, con una probabile estensione fino al 2028. Secondo Ellen Stofan, che lavorava alla NASA e adesso dirige il Museo Nazionale americano di Washington DC dedicato al volo aereo e spaziale “molte persone non si rendono conto di quante ricerche siano state fatte sulla Stazione Spaziale, soprattutto sulla salute umana”. Fin dai primi giorni del programma Spaziale, e’ stata studiata la salute degli astronauti in orbita, con l’obiettivo di garantire che non perdano troppa massa muscolare o non vengano esposti a troppe radiazioni.

Ma sulla Stazione Spaziale, la ricerca e’ andata avanti anche in altri campi per comprendere, ad esempio, come la gravita‘ influenzi l’attivazione dei globuli bianchi per rafforzare il sistema immunitario. Sapere come si comporta in orbita il sistema immunitario degli astronauti, rileva Stofan, puo’ aiutare a sviluppare farmaci sulla Terra. Altri esperimenti sfruttano la posizione della stazione nell’orbita terrestre bassa per guardare il pianeta e lo spazio. Lo strumento “Orbiting Carbon Observatory-3”, che e’ montato all’esterno della stazione ed e’ puntato verso Terra, per esempio traccia le emissioni di anidride carbonica. L’esperimento Ams (Alpha Magnetic Spectrometer) e’ invece un rilevatore di raggi cosmici che cerca particelle di materia oscura.