Il 7 dicembre prossimo non ci sara’ l’inaugurazione della stagione lirica della Scala, almeno non con il pubblico. La decisione che era gia’ nell’aria e’ stata ratificata oggi durante la riunione del cda. Al sovrintendente Dominique Meyer e’ stato dato comunque il mandato di mettere a punto un ‘piano B’ per il 7 dicembre cercando “una platea piu’ ampia possibile“. Ad esempio con una diretta tv.