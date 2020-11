La tempesta Aiden si abbatte sull’Inghilterra: paura al largo delle isole Scilly, salvataggio miracoloso di un velista [VIDEO]

Immagini terrificanti e spaventose, quelle che arrivano dal largo delle isole Scilly, in Inghilterra, dove si sta abbattendo la tempesta Aiden. Un velista ha rischiato la vita, avventuratosi nel mare in tempesta: era impossibile per lui rientrare in porto, trascinato dalla forza brutale delle onde.

Fortunatamente il pronto intervento della Guardia Costiera del Falmouth e di un elicottero è servito per salvare il velista, che non ha riportato conseguenze. Nel video le terrificanti immagini dell’imbarcazione in balia della tempesta.