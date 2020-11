Maltempo, violenta tempesta invernale con neve e pioggia gelata nelle Praterie Canadesi: blizzard seppelliscono le auto [FOTO e VIDEO]

Mentre in questa prima parte di novembre l’Italia e buona parte dell’Europa continuano ad essere dominate dall’alta pressione, che sta impedendo l’arrivo di perturbazioni e mantiene le temperature alte per il periodo dell’anno, il Canada è piombato in inverno. Nei giorni scorsi, alcune aree sono state sepolte dalla neve a causa di una violenta tempesta invernale.

Una potente tempesta di neve ha colpito le Praterie Canadesi, l’area che comprende le province di Alberta, Saskatchewan e Manitoba, portando violente blizzard e intense nevicate che hanno sepolto le auto e reso quasi impossibile viaggiare in diverse aree. 40-50cm di neve si sono accumulati a Swift Current (Saskatchewan, una delle aree più colpite dalla tempesta). Kindersley (Saskatchewan) ha ricevuto quasi 48cm di neve, che rappresentano la più grande nevicata su 2 giorni per la città. Altre 4 località hanno superato i 30cm di neve: Prince Albert (37cm), Codette (33cm), Saskatoon e Limerick (31cm). Ci sono state notizie di 20–40cm di neve vicino Edmonton (Alberta) e una raffica di vento a 102km/h ad Ardenville.

Tante strade sono state chiuse in Saskatchewan e Alberta a causa della scarsa visibilità per la neve che veniva sollevata dal vento, creando grandi cumuli. La popolazione è stata esortata a rimanere a casa. Come se non bastassero la neve e i forti venti, anche la pioggia gelata si è abbattuta sulle due province, provocando blackout per un “incubo invernale” a novembre.