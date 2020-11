Tempesta Iota, alluvioni e frane killer in America centrale: si aggrava il bilancio delle vittime, ancora provvisorio [FOTO]

Sono almeno 44 le vittime provocate in America centrale dal passaggio della tempesta Iota, che ha generato alluvioni e frane killer.

Il bilancio potrebbe aumentare con l’avanzare delle operazioni di ricerca e soccorso.

Ventuno persone sono morte in Nicaragua, 14 in Honduras, 5 in Guatemala, 2 nell’arcipelago colombiano di San Andrés, Providencia e Santa Catalina, una a Panama e un’altra in El Salvador.

Iota ha colpito lunedì la zona costiera del Nicaragua come uragano di 5ª categoria, la più alta della scala Saffir-Simpson, solo 2 settimane dopo che il ciclone Eta ha colpito la medesima area, provocando almeno 200 morti e 2,5 milioni di vittime.