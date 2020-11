Tempesta tropicale Eta, non solo distruzione: il cielo si tinge di viola per uno spettacolo mozzafiato in Florida [VIDEO]

L’uragano Eta, ormai tempesta tropicale, ha seminato distruzione per giorni tra l’America Centrale, i Caraibi e la Florida. Eta ha compiuto ben due landfall in Florida, il secondo dei quali è avvenuto oggi e rappresenta un evento molto raro per la parte di stato che ha colpito. In America Centrale, si stimano oltre 100 vittime nei Paesi interessati e lasciati in grave emergenza con case, strade e strutture sanitarie distrutte.

Ma non è solo distruzione. Nel suo passaggio in Florida, Eta ha lasciato anche una splendida vista, che si viene a creare solo sotto le giuste condizioni atmosferiche. Spettacolari le immagini del cielo al tramonto a Dunedin, ieri 11 novembre, illuminato da un viola intenso (vedi video in fondo all’articolo). Questa vista si viene a creare occasionalmente dopo, e a volte anche prima, di un uragano o di un tifone. Questa colorazione del cielo non è esclusiva delle aree colpite dall’uragano, ma le tempeste possono contribuire a creare le condizioni necessarie per questa suggestiva sfumatura.

Per capire perché il cielo è diventato viola, bisogna sapere perché è blu. Il colore blu del cielo dipende da due fattori: il modo in cui la luce solare interagisce con l’atmosfera terrestre e il modo in cui i nostri occhi percepiscono la luce. Quando la luce interagisce con la nostra atmosfera può disperdersi, in maniera simile ad una palla da biliardo che si scontra con altre facendole andare in direzioni differenti. Questo processo nell’atmosfera è noto come scattering di Rayleigh. Uno dei fattori che influisce sul processo è la lunghezza d’onda (o colore) della luce: più la lunghezza d’onda è breve, più luce si disperde. Dal momento che l’arcobaleno di colori che va dal rosso al viola corrisponde alle lunghezze d’onda della luce che vanno da lunghe a brevi, le lunghezze d’onda blu più brevi vengono disperse di più. Il nostro cielo appare blu, quindi, grazie alla luce blu che viene dispersa. Questo è anche il motivo per il quale i tramonti appaiono rossi. La luce viene dispersa, lasciando un tramonto dal colore rossastro.

Nel caso di cieli viola come quello della Florida, lo spettacolo è dovuto alla grande quantità di particolati nell’aria a causa delle concentrazioni di vapore derivanti da una tempesta. Con una maggiore concentrazione di vapore nell’atmosfera, il risultato sarà una maggiore dispersione della luce, che può portare a sfumature arancioni e rosse. Questi colori spesso sprigionano sfumature rosa con le maggiori concentrazioni di vapore che un uragano può portare. Il fenomeno, come già detto, può verificarsi ovunque anche senza un uragano, ma l’umidità portata dal sistema contribuisce a creare le condizioni ideali per lo spettacolo di un cielo tinto di viola.

Cieli viola sono stati osservati dopo diversi uragani, dall’uragano Florence del 2018 all’uragano Michael del 2019 fino al tifone Hagibis in Giappone, sempre nel 2019.