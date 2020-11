Forte terremoto scuote l’Adriatico: epicentro in Croazia vicino Zara. Paura a Trieste e Ancona [LIVE]

Un forte terremoto si è verificato pochi minuti fa nei Balcani ed è stato distintamente avvertito anche in Italia. La scossa ha avuto magnitudo 4.8 (le stime preliminari avevano parlato di magnitudo 5) con epicentro a 25 km da Zara, in Croazia, a 10km di profondità. La stampa croata riferisce che la scossa, avvenuta alle 14:15, e’ stata avvertita in tutta la Dalmazia, e in parti della Bosnia, creando, specie nella zona di Zara un po’ di panico. Per ora non ci sono informazioni su possibili vittime o danni.

Il terremoto è stato avvertito nel nostro Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, in particolar modo a Trieste e Ancona.