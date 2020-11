Terremoto magnitudo 6.0 nell’Indonesia orientale

Un terremoto magnitudo 6.0 è stato registrato alle 04:43 UTC in Indonesia orientale: lo riferisce l’agenzia di geofisica e climatologia del Paese, precisando che l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 234 km a ovest di Saumlaki, una città sull’isola di Yamdena nella provincia di Maluku, e si è verificato a una profondità di 197 km nel Mare di Banda, nella parte orientale dell’Indonesia.

Non vi sono segnalazioni di danni o vittime e non ci sarebbe rischio di tsunami.