Terremoto molto superficiale nella notte al confine Italia-Svizzera, epicentro in Valle d’Aosta [MAPPE e DATI]

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito nella notte, e precisamente alle 00:56, il confine tra Italia e Svizzera, precisamente in Valle d’Aosta. La scossa si è verificata in superficie, con ipocentro ad appena 800 metri di profondità, e per questo è stata avvertita in modo particolarmente forte dagli abitanti dei paesi limitrofi. Fortunatamente si tratta di una zona scarsamente abitata, ma segnalazioni di boato e tremore sono arrivate da tutta la Valle d’Aosta e dai settori più settentrionali del Piemonte.