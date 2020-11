Terremoto Toscana: scossa di magnitudo 2 a Montelupo, avvertita dalla popolazione [MAPPE e DATI]

Una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata alle 19.41 dall’Ingv nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Il sisma, della durata di 18 secondi, ha avuto un ipocentro di 9 Km di profondità. Per via della scossa superficiale, il terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma non ha provocato danni a cose o persone.

E’ la seconda scossa avvertita nell’Empolese Valdelsa dopo quella di magnitudo 2.2 di stamani alle 10.25 a Renai, frazione di Castelfiorentino (Firenze).