TERREMOTO80 tra scienza, memoria e testimonianza

TERREMOTO80 è un progetto ispirato da tre parole chiave: scienza; memoria; testimonianza. Per fondere insieme la parte emotiva, scientifica e umana, nel ricordo dei 40 anni dal terremoto dell’Irpinia e della Basilicata del 23 novembre 1980.

Il portale WEB di TERREMOTO80 (http://terremoto80.ingv.it) è una risorsa ed una raccolta di ricordi e contributi di tutti e per tutti. Per ricordare, crescere e migliorare la consapevolezza e la preparazione prima che avvengano i terremoti. Interamente dedicato al terremoto e ricco di informazioni. il portale permette ai visitatori di navigare tra le stanze della memoria e le testimonianze con interviste e documenti, gli approfondimenti scientifici a cura di INGVterremoti, le story maps e molto altro.

Il progetto nasce dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università di Salerno in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università La Sapienza di Roma, l’Università Federico II di Napoli, la Provincia di Avellino, il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e l’Osservatorio sul Doposisma della Fondazione MidA.

Vi invitiamo a partecipare con noi agli eventi in programma nella settimana dal 23 al 27 novembre 2020… ed oltre, raggiungibili direttamente all’interno del portale dalle pagine delle dirette giornaliere.

Per non dimenticare.