Thanksgiving Day 2020: oggi il Giorno del Ringraziamento negli USA, milioni in viaggio nonostante gli appelli a rimanere a casa

Gli Stati Uniti oggi celebrano il Thanksgiving Day 2020, la festa del Ringraziamento, nel mezzo di una nuova ondata della pandemia di Coronavirus che ieri ha fatto registrare oltre 2mila vittime, il bilancio più grave da maggio, e il numero record di quasi 90mila ricoveri in 24 ore.

Nonostante ciò, a partire da domenica scorsa milioni di americani si sono messi in viaggio per raggiungere familiari con cui celebrare questa sera la tradizionale cena, pressoché ignorando gli appelli dei Cdc ad evitare gli spostamenti e limitare il numero dei partecipanti alle riunioni familiari.

Secondo l’amministrazione per la sicurezza dei trasporti, domenica scorsa è stata la giornata di massimo traffico negli aeroporti americani dallo scorso 16 marzo, con oltre un milione di viaggiatori controllati (anche nei giorni successivi si è sfiorato un milione di passeggeri al giorno). Per quanto riguarda poi gli spostamenti in auto, l’associazione AAA prevede che saranno 50 milioni gli americani che si sposteranno per questo weekend festivo.

Gli esperti sanitari temono che i movimenti tra Stati in occasione di questo weekend di festa possano peggiorare ulteriormente la situazione nel Paese, anche in vista delle festività natalizie.

A sostegno delle misure dei Cdc erano arrivati nei giorni scorsi gli appelli dell’immunologo Anthony Fauci e il discorso del presidente eletto Joe Biden che ieri ha affermato: “Quest’anno chiediamo agli americani di rinunciare a molte delle tradizioni che da tempo rendono questa festa così speciale, ma è molto importante“.

Intervistato dall’Abc, Fauci ieri ha lanciato un ultimo appello ad evitare i viaggi e le riunioni numerose al chiuso: “Quello che non vogliamo è un altro picco sul picco già in corso, di cui ci accorgeremmo tra tre settimane e mezzo da adesso“, ha dichiarato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sottolineando che i medici temono “che stiano arrivando i giorni più bui della moderna storica medica americana“.