Torino: chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Martini, ricoveri solo per i pazienti Covid

A causa dell’aggravarsi dell’epidemia di coronavirus e per via delle disposizioni del Dirmei (Dipartimento Interaziendale Malattie e Emergenze Infettive), il Pronto Soccorso dell’Ospedale Martini è stato chiuso. All’interno del presidio ospedaliero verranno ricoverati, solo per trasferimento, pazienti Covid positivi provenienti dagli altri presidi sanitari dell’Asl Città di Torino. Chiuso anche il punto nascita e la pediatria, che funzioneranno soltanto per i pazienti Covid trasferiti dagli altri ospedali. La scelta, spiega una nota, si rende necessaria per riorganizzare al meglio i servizi sanitari e ottimizzare le risorse disponibili in funzione delle cure ai pazienti affetti dal virus. A darne notizia una nota dell’Asl Città di Torino.