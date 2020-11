La triste rivelazione di Meghan Markle: “ho sentito un crampo acuto. Mentre stringevo il mio primo figlio, stavo perdendo il secondo”

Meghan Markle si racconta a cuore aperto e svela al mondo intero il suo dolore. La duchessa di Sussex, che ha spostato il principe Harry nel 2018 ha svelato in un articolo sul New York Times di aver perso il suo secondo bambino. Madre del piccolo Archie, Meghan ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo lo scorso luglio. Un racconto da brividi, quello della duchessa di Sussex: “Era una mattina iniziata come le altre: preparare la colazione, dar da mangiare al cane, prendere le vitamine, trovare quel calzino mancante, raccogliere il pastello rotolato sotto il tavolo, raccogliere i miei capelli prima di tirare fuori mio figlio dalla culla. Dopo aver cambiato il pannolino del mio primogenito, ho sentito un crampo acuto e sono caduta a terra con lui tra le braccia, sussurrando una ninna nanna per restare entrambi calmi, la canzoncina allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, che stavo perdendo il secondo“, ha scritto Meghan.