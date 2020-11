Tumori, eccezionale intervento a Torino: vescica ricostruita con tratto di intestino

Eccezionale intervento all’ospedale Maria Pia di Torino: i medici dell’equipe di Urologia, guidata da Mauro Mari, hanno messo a punto, per la cura del tumore infiltrante della vescica, un intervento innovativo che permette la ricostruzione dell’organo preservandone funzionalità urinarie e sessuali.

L’ospedale ha dimesso un 64enne, fumatore, affetto da tumore vescicale infiltrante, al quale è stata ricostruita la vescica con successo: sono state asportate la vescica malata e la sola parte interna della ghiandola prostatica, non intaccata, preservandone la capsula. In seguito è stata ricostruita la vescica con un tratto dell’intestino, ora in grado di svolgere tutte le funzioni.