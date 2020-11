Tutti a casa con stile: Boohoo lancia una capsule collection cool dedicata all’homewear [GALLERY]

L’e-tailer britannico Boohoo lancia un’inaspettata capsule collection dedicata all’homewear. Tute color block, in felpa e ciniglia, richiamano lo stile casual anni 2000 delle star hollywoodiane, con un twist pop e ironico, in linea con la filosofia del brand.

Tinte audaci e sgargianti si combinano in una palette che non passa inosservata; i modelli mix&match presentano diverse opzioni di fit, dal crop top alla felpa lunga e senza cappuccio, dal pantalone oversize a quello slim e a vita bassa. Che sia per restare in casa a fare binge watching o per fare una passeggiata al parco, il giusto abbigliamento può fare la differenza, dentro e fuori.