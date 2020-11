Twindemic, attenzione al picco influenzale e al possibile mix con il Covid: il fondamentale ruolo di freddo e sole

Con l’avvicinarsi delle temperature autunnali negli Stati Uniti, i casi di influenza sono destinati a ripresentarsi dopo essere apparentemente svaniti per i mesi primaverili ed estivi, ma con la pandemia di coronavirus che sta aumentando in tutto il paese, la stagione influenzale quest’anno potrebbe diventare ancora più difficile da affrontare, rispetto al solito.

La stagione influenzale nell’emisfero settentrionale inizia in genere in ottobre, ma di solito non riprende fino a dicembre. Il picco della stagione influenzale di solito si verifica a febbraio e continua fino a marzo, con punte che arrivano a maggio.

Nell’emisfero australe, invece, poiché le stagioni sono diverse, i focolai di influenza possono iniziare a giugno e settembre. Secondo il New York Times, il nome originale del virus – ovvero influenza da raffreddamento – è ispirato alle condizioni fredde a cui è associato. Quando le masse d’aria fredda precipitano dal Canada e dall’Artico durante l’inverno, i livelli di umidità sono molto più bassi di quanto non siano nei mesi più caldi. “Ci sono molte prove che l’umidità più bassa consenta al virus di essere più efficiente nella trasmissione“, ha detto Bryan Lewis, professore presso il Biocomplexity Institute presso l’Università della Virginia, della diffusione dell’influenza durante l’inverno. “E dal punto di vista comportamentale, le persone tendono a stare un po’ più al chiuso, visto che fuori fa freddo”. Tuttavia, ha spiegato in un’intervista ad Accuweather, i casi di influenza possono anche aumentare in aree che non sono coerenti con i fattori del freddo.

Il meteorologo Paul Pastelok ha precisato che i fattori ambientali svolgono un ruolo significativo nella diffusione dell’influenza, poiché gli studenti sono a scuola per mesi in aule chiuse, rispetto ai mesi più caldi quando si trascorre più tempo all’aperto, il che facilita il rischio di contrarre una malattia attraverso il contatto fisico o la diffusione dei germi attraverso la tosse. I bambini in età scolare poi si ammalano di influenza e la trasmettono ai genitori, e quei casi potrebbero diventare seri a seconda della salute e dell’età di una persona. Inoltre, il medesimo processo di trasmissione può verificarsi anche con gli adulti negli ambienti di lavoro.

L’influenza “costituisce una spina dorsale della tradizione” negli ambienti scolastici e all’interno dei bambini, ha detto Lewis, quindi l’aumento delle distanze sociali e le scuole e gli uffici chiusi potrebbero potenzialmente portare a una stagione influenzale più mite in generale. “L’influenza sarà influenzata dalle misure che sono in atto per tenere a bada il COVID”, ha detto Lewis. “Non abbiamo mai avuto una stagione influenzale in cui un buon numero di persone indossasse effettivamente mascherine quando escono in pubblico. Non abbiamo mai avuto una stagione influenzale in cui una buona parte delle scuole sono in un modello ibrido”, ha aggiunto.

“Sicuramente penso che giocherà un ruolo e ridurrà l’influenza“. Secondo Lewi ci sono molte prove che il coronavirus si comporterà allo stesso modo dell’influenza in termini di picchi di casi in inverno. Ha spiegato, inoltre, che ci sono diversi tipi di coronavirus che si comportano in modo simile all’influenza ogni anno e che di solito sono ciò che causa il naso che cola in inverno.

Recenti picchi nei casi possono essere collegati a uno schema con aria fredda che causa l’abbassamento delle temperature. “Se guardi le temperature medie nell’ultimo mese e i luoghi che stanno aumentando, ci sono alcune correlazioni visive“, ha precisato Lewis, che ha anche sottolineato come i fattori comportamentali svolgano un ruolo significativo nella trasmissione e una comunità con un elevato utilizzo di mascherine rispetto a una comunità con un basso utilizzo di maschere nello stesso clima probabilmente non vedranno lo stesso livello di diffusione.

Insieme al raffreddamento del clima, c’è anche la questione della luce solare a cui le persone nell’emisfero settentrionale sono esposte, diminuendo di giorno in giorno mentre il calendario si avvia verso l’inverno. Le giornate si accorciano e l’intensità della luce solare diminuisce fino a raggiungere il punto più basso del solstizio d’inverno. “Dobbiamo essere straordinariamente cauti e vigili nelle prossime settimane mentre ci avviciniamo al solstizio d’inverno del 21 dicembre, quando le ore diurne e la quantità giornaliera di sole sono le più brevi”, ha precisato il fondatore e CEO di AccuWeather Dr. Joel N. Myers. “Come riportato da AccuWeather la scorsa primavera , la dose giornaliera di sole il 21 giugno, il solstizio d’estate, è 10 volte quella del 21 dicembre se ci si espone al sole tutto il giorno“.

Myers ha spiegato che “questa mancanza di sole, combinata con il cattivo tempo invernale, quando le persone trascorrono più tempo in ambienti chiusi, dove sono più vicini e l’aria non circola come fa all’aperto, il che può portare a una carica virale più elevata, specialmente in ambienti confinati. spazi interni, ci serviranno per una maggiore diffusione del coronavirus, purtroppo“.

Con i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti che non mostrano segni di interruzione, l’infermiera manager del Dipartimento di Medicina del Johns Hopkins Hospital Neysa Ernst ha affermato che è essenziale farsi vaccinare contro l’influenza. “La sfida è che in alcuni casi non saprai davvero cosa hai perché i sintomi sono molto simili per alcune persone“, ha detto Ernst ad AccuWeather. “Quindi, ancora una volta, avere quel vaccino antinfluenzale escluderà [l’influenza] abbastanza bene.” Poiché i casi di COVID-19 sono aumentati negli Stati Uniti proprio prima dell’inizio della stagione influenzale, Ernst ha detto che la situazione è quella che i professionisti medici chiamano “twindemic“. “In un certo senso entrambi questi eventi potrebbero convergere“, ha spiegato. “Sì, abbiamo paura di una recrudescenza di COVID, ma tenere d’occhio l’influenza sarà davvero impegnativo”.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), alcune differenze chiave tra il coronavirus e l’influenza sono che il coronavirus si diffonde più facilmente, può essere molto più grave per alcuni individui, le persone possono essere contagiose e mostrare sintomi per una durata maggiore rispetto all’influenza e non esiste ancora un vaccino approvato per il coronavirus, sebbene due vaccini per lo sviluppo – uno prodotto da Pfizer e un altro da Moderna – abbiano dimostrato di essere più del 90% efficaci negli studi clinici , si sono detti nei giorni scorsi i due produttori di farmaci.

Ma, come ha sottolineato Myers, “l’effettiva implementazione di vaccinazioni diffuse potrebbe richiedere mesi, quindi le persone devono essere consapevoli di questi altri fattori legati al clima che quasi certamente avranno un impatto sulla loro salute e sul loro benessere durante questo periodo critico di clima più freddo“. Nonostante le differenze, molti sintomi sembrano essere simili per entrambi i virus, inclusi febbre, brividi, tosse, mancanza di respiro o difficoltà di respirazione, affaticamento, mal di gola, naso che cola o chiuso, dolore muscolare e dolori muscolari, mal di testa, vomito e diarrea, sebbene gli ultimi due siano visti principalmente con i bambini.

“Se non hai avuto un vaccino antinfluenzale e senti questi sintomi, chiedi al tuo medico se puoi fare un test COVID“, ha consigliato Ernst. “È meglio prevenire che curare”. Secondo Lewis alcune persone con sintomi influenzali potrebbero persino dover isolarsi come un “caso COVID presunto“. Ernst ha tracciato parallelismi con ciò che immagina possa accadere con la stagione influenzale quest’anno con l’epidemia di Ebola in Africa occidentale. “Lo abbiamo imparato con Ebola che ci crediate o no“, ha spiegato. “Avevamo molte persone che venivano dall’Africa occidentale durante l’epidemia di Ebola ed erano preoccupate di avere l’Ebola“. I medici hanno scoperto che le persone che arrivavano da loro con quello che pensavano fosse Ebola fosse in realtà la malaria, che è curabile, perché non stavano assumendo la loro medicina preventiva.

Ernst ha spiegato che i sintomi del coronavirus e quelli dell’influenza sono quasi identici, ma il periodo di incubazione distingue le due malattie. L’influenza è in grado di incubare da uno a quattro giorni, mentre il coronavirus può richiedere fino a 14 giorni di incubazione. E se una persona non si isola dopo essere stata esposta al virus, potrebbe rischiare di diffondere il virus ad altri durante l’intero periodo di incubazione di 14 giorni.

Insieme ai sintomi standard del coronavirus come la tosse e la febbre, che secondo Ernst “prendono davvero in giro l’influenza”, molti pazienti affetti da coronavirus hanno riferito ai loro medici di avere un “incredibile” senso di stanchezza – qualcosa che distingue il virus dall’influenza. Se qualcuno inizia a perdere il senso dell’olfatto o del gusto, il CDC afferma che è un segno rivelatore che è più probabile che la malattia sia il coronavirus. Inoltre, la mancanza di respiro che spesso si manifesta con il coronavirus può essere così estrema da separarsi dall’influenza.

“La maggior parte delle persone con l’influenza ha la febbre, i brividi e cose del genere, ma non hanno questa mancanza di respiro, questa sensazione che ‘non riesco a ottenere un buon ricambio d’aria’“, ha detto Ernst. Le persone più anziane hanno molte più probabilità di sperimentare l’intensa mancanza di respiro che si manifesta con COVID-19 rispetto ai giovani. È importante stabilire se hai avuto un caso di influenza o se hai il coronavirus, non solo per le procedure di quarantena ma anche per il trattamento. Attualmente esistono molti trattamenti diversi per il coronavirus, ma Ernst ha affermato che il trattamento prescritto ai pazienti è in gran parte basato sulla gravità della loro condizione. Le persone che soffrono di un caso di influenza possono semplicemente acquistare alcuni farmaci da banco,.

Con il coronavirus, non ci sono farmaci da banco che una persona può assumere per ridurre i sintomi. E le terapie su prescrizione che le aziende farmaceutiche hanno in fase di sviluppo sono in varie fasi di test. Sia l’influenza che il coronavirus possono avere un impatto sulla salute di una persona, ma Lewis afferma che un’ondata invernale di entrambe le malattie contemporaneamente potrebbe portare a un altro ceppo anche sulle strutture mediche, soprattutto perché il personale ospedaliero verrebbe infettato.

“Non importa se hai un ventilatore se non hai nessuno che lo amministri“, ha detto. “Penso che ci imbatteremo in alcune sfide in questa stagione quando i due inizieranno a interagire, sempre che l’influenza inizi a decollare“. L’esperto ha spiegato di aver visto alcuni casi aneddotici in cui i pazienti vengono effettivamente infettati da entrambe le malattie; tuttavia, quei casi non sono stati peggiori di quanto sarebbero entrambe le malattie da sole. Ernst è dunque convinto che le infezioni davvero preoccupanti, in questo sento, saranno “un evento piuttosto raro” per tutta la stagione.

“Non penso che ci sia alcuna prova fino ad oggi che mostra una sorta di morbilità o mortalità davvero estrema che deriva da quella combinazione”, ha detto Lewis.