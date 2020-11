Un uomo è morto dopo essere precipitato con il proprio velivolo ultraleggero a Pozzonovo nel padovano. Il mezzo era in fase di atterraggio quando, per cause al vaglio delle autorità, si è schiantato capovolgendosi. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. In corso indagini sulle cause dell’incidente.