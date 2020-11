Un caso di positività al Covid tra i frati di Padre Pio, convento in quarantena

Un caso di positività al Covid tra i frati di Padre Pio. Per questa ragione, fa sapere il convento, il convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, la locale Fraternità, d’intesa con il ministro provinciale, fra Maurizio Placentino, e con l’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, ha deciso di mettersi in quarantena fiduciaria per 14 giorni. Inoltre è stato stabilito di ridurre solo a due il numero delle Messe aperte ai fedeli (alle 11,30 e alle 18,00), che saranno celebrate da frati provenienti da altre fraternità o da altri sacerdoti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti. Per ragioni prudenziali resteranno chiuse, fino a nuova disposizione, la chiesa di San PIO da Pietrelcina e la cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie, che custodisce l’insigne reliquia del corpo del Santo, e i relativi percorsi per i pellegrini.