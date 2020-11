Unicredit sostiene Argotec per portare telecomunicazioni sulla Luna: 3,4 milioni all’azienda torinese per fabbricare satelliti miniaturizzati

Argotec è l’azienda spaziale torinese che da un decennio sviluppa progetti ambiziosi ed e’ all’opera su Andromeda, primo sistema commerciale di comunicazione lunare. Tramite una costellazione di microsatelliti costruiti nei laboratori di Torino, l’azienda sta lavorando a questa innovativa soluzione per fornire voce, video e dati alle missioni lunari. L’azienda potrà contare anche sull’appoggio di UniCredit: la banca, infatti, ha deciso di supportare Argotec nella prima fase di studio attraverso un finanziamento da 3,4 milioni di euro per la fabbricazione in serie di satelliti miniaturizzati dalle elevate prestazioni, in grado di operare intorno alla Luna.

L’azienda ha partnership con le principali agenzie spaziali globali come quella Italiana e la NASA, ma anche con realta’ commerciali di rilievo esterne al proprio settore. Dal 2016 la collaborazione con l’azienda torinese ha portato Unicredit a essere il partner finanziario di riferimento, con la concessione di affidamenti a breve termine a supporto dei primi contratti siglati e, poi, a linee piu’ strutturate per i nuovi progetti di sviluppo. “La suggestione di contribuire a progetti di portata spaziale come questi – spiega Fabrizio Simonini, regional manager Nord Ovest, UniCredit – ci rende pieni di orgoglio. In un periodo molto difficile per l’imprenditoria del territorio, desideriamo far percepire la nostra vicinanza alle aziende, in modo che non si sentano abbandonate e sole ad affrontare la crisi”. “Per Argotec e’ fondamentale creare sinergie con realta’ che condividano appieno la sua visione e che possano supportare la crescita aziendale e progetti innovativi e ambiziosi come Andromeda”, commenta David Avino, fondatore e managing director di Argotec.