Uragano Eta: il Guatemala lancia un appello alla comunità internazionale

Il Guatemala ha lanciato un appello internazionale nella speranza di potere ricevere aiuti per superare i danni causati dall’uragano Eta, che la scorsa settimana solo nel paese centroamericano ha provocato 46 morti e 96 dispersi.

“La capacità di risposta nazionale è stata superata“, ha spiegato in un comunicato Oscar Cossio, del Coordinamento per la riduzione dei disastri, spiegando l’urgenza dell’appello alla comunità internazionale.

Ieri il parlamento del Guatemala ha dichiarato lo stato di calamità in 10 dei 22 dipartimenti del Paese.