L’uragano Eta tocca terra in Nicaragua come categoria 4: venti a 230km/h e forti piogge [FOTO]

Il direttore della meteorologia dell’Istituto nicaraguense per gli studi territoriali (Ineter), Marcio Baca, ha dichiarato che l’occhio dell’uragano Eta sta iniziando a toccare terra in Nicaragua come tempesta di categoria 4 della scala Saffir-Simpson. Lo riporta il sito d’informazione nicaraguense El 19.

Il Sistema nazionale di prevenzione e attenzione dei disastri (Sinapred) e l’Ineter hanno riferito un aggiornamento sull’andamento dell’uragano sulla costa caraibica nicaraguense, informando che alle 6 del mattino (le ore 13 italiane) il monitoraggio indicava venti di 230km/h e che il fenomeno si trovava a 35km a sud-est della citta’ di Bilwi, sulla costa nordorientale del Paese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sia il Nicaragua sia l’Honduras hanno dichiarato l’allerta rossa per il passaggio di Eta, disponendo il trasferimento di decine di migliaia di persone nelle zone piu’ a rischio in rifugi sicuri.