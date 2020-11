Usa 2020, Biden: “cambiamenti climatici minaccia esistenziale per l’umanità. Trump invece dice che non esiste”

“Io credo che il cambiamento climatico sia una minaccia esistenziale per l’umanità. Donald Trump non pensa nemmeno che esista. E’ così semplice, gente“. Così il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, in un tweet a due giorni dalle elezioni presidenziali. In un altro ‘cinguettio’ ha aggiunto che il rivale “è sulla buona strada per diventare il peggior presidente in 100 anni“. Infine ha ribadito che “è da molto tempo che agiamo per porre fine al flagello della violenza armata in America. In qualità di presidente vieterò le armi d’assalto, i caricatori ad alta capienza, attuerò controlli universali sui precedenti e promuoverò altre riforme di buon senso per porre fine alla nostra epidemia di violenza armata“.