Astronomia, gli USA annunciano la chiusura del radiotelescopio di Arecibo a Porto Rico dopo gravi danni: duro colpo per gli scienziati

Nei suoi 57 anni di attività, ha contribuito alla ricerca di pianeti, asteroidi e vita extraterrestre e ha sopportato uragani, umidità senza fine e una recente serie di forti terremoti ma ora l’enorme telescopio del rinomato Osservatorio di Arecibo a Porto Rico sta per chiudere. Lo ha annunciato la National Science Foundation degli Stati Uniti. L’agenzia indipendente finanziata dal governo ha affermato che è troppo pericoloso continuare a far funzionare il radiotelescopio a parabola singola, uno dei più grandi al mondo, visti i danni significativi che ha subito di recente. Un cavo ausiliario si è rotto in agosto e ha strappato un foro di 30 metri nella parabola riflettente e ha danneggiato la cupola sopra di esso. Poi, il 6 novembre, uno dei principali cavi d’acciaio del telescopio si è spezzato, causando ulteriori danni e portando i funzionari ad avvertire che l’intera struttura potrebbe crollare.

I funzionari della Nsf hanno notato che anche se gli equipaggi dovessero riparare tutti i danni, gli ingegneri hanno scoperto che la struttura sarebbe ancora instabile. “Questa decisione non è facile da prendere per la Nsf, ma la sicurezza delle persone è la nostra priorità numero uno”, ha affermato Sean Jones, vicedirettore dell’agenzia per la direzione delle scienze matematiche e fisiche. “Comprendiamo quanto Arecibo significhi per questa comunità e per Porto Rico“. L’obiettivo, ha detto Jones, è quello di preservare il telescopio senza mettere a rischio le persone, ma “non abbiamo trovato alcuna via che ci permetta di farlo in sicurezza”. “Il telescopio è attualmente a serio rischio di collasso inaspettato e incontrollato“, ha detto Ralph Gaume, direttore della Divisione di scienze astronomiche della Nsf. “Anche i tentativi di stabilizzazione o di test dei cavi potrebbero portare ad accelerare il guasto catastrofico”.

Il telescopio è stato costruito negli anni ’60 con i soldi del Dipartimento della Difesa nel mezzo di una spinta allo sviluppo di difese anti-missili balistici. Il telescopio vanta una parabola larga 1.000 piedi (305 metri) presente nel film di Jodie Foster ‘Contact’ e nel film di James Bond ‘GoldenEye’. Scienziati di tutto il mondo hanno utilizzato la parabola insieme alla piattaforma sospesa sopra di essa per tracciare gli asteroidi su un percorso verso la Terra, condurre ricerche che hanno portato a un premio Nobel e determinare se un pianeta è potenzialmente abitabile.

Il telescopio è anche considerato una delle principali attrazioni turistiche di Porto Rico, attirando circa 90.000 visitatori all’anno. Inoltre è servito a lungo come campo di addestramento per centinaia di studenti laureati. La Nsf ha dichiarato che intende ripristinare le operazioni presso le rimanenti risorse dell’osservatorio, comprese le sue due strutture Lidar, una delle quali si trova nella vicina isola di Culebra. Questi vengono utilizzati per la ricerca atmosferica e ionosferica superiore, inclusa l’analisi della copertura nuvolosa e dei dati sulle precipitazioni. I funzionari mirano anche a riprendere le operazioni presso il centro visitatori.