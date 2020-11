USA, il presidente eletto Biden: “Non lasceremo solo chi è malato, costruiremo un sistema sanitario di cui essere orgogliosi”

“Se sei malato, se stai lottando, se sei preoccupato per come supererai la giornata non ti abbandoneremo. Non ti lasceremo ad affrontare queste sfide da solo“: lo ha scritto su Twitter il presidente eletto degli Stati uniti d’America, Joe Biden.

“Costruiremo un sistema sanitario che metta ciascuno e la propria famiglia al primo posto e di cui ogni americano può essere orgoglioso“.

Biden, nella sua seconda apparizione, ha difeso la riforma sanitaria di Obama, al giudizio della Corte suprema.

L’abolizione della riforma è stata chiesta dal gruppo di Stati repubblicani guidati dal Texas e appoggiati dall’amministrazione Trump.