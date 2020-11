Va al parco per nutrire i piccioni e viene multata: era in giro senza validi motivi

Esce da casa per andare a sfamare i piccioni e le fanno una multa da cinquecento: 400 per non avere rispettato le regole anti-Covid e altri 100 per avere violato l’ordinanza che vieta di sfamare i volatili sul suolo comunale. E’ accaduto a Seriate, in Lombardia, dove una donna di 67 anni, residente a Scanzorosciate, è stata fermata dagli agenti in un parco senza valida motivazione. In totale nel weekend del 14-15 novembre sono state controllate 33 persone e 7 sono state sanzionate per violazione del dpcm.