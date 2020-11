Coronavirus, vaccinare i bambini? Villani (CTS): “certo che lo consiglierei” [VIDEO]

L’argomento vaccino anti-Covid è un argomento molto chiacchierato e delicato. Gli italiani sono abbastanza confusi e attendono dei chiarimenti e molti sono glis cettici che non hanno intenzione di sottoporsi alla vaccinazione. Molti sono glie esperti che però la consigliano, anche ai bambini: “Certamente sì, l’Italia è il luogo che offre maggiori garanzie sulla sicurezza sull’efficacia dei vaccini, abbiamo dei sistemi di controllo straordinari. Quando e se sarà possibile, nel rispetto come sempre delle gerarchie, di vaccinare chi è più esposto, quando sarà possibile vaccinare i bambini sicuramente sarà consigliato e faremo di tutto per far sì che tutti i bambini che possono usufruirne abbiano a disposizione il vaccino. È una grande opportunità e abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che ancora riserva queste opportunità alla propria popolazione“, questo il parare di Alberto Villani, componente del Cts e presidente della Società Italiana di Pediatria a Buongiorno, su Sky Tg24.