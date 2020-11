Valentina Pitzalis, bruciata viva dal marito e beffata a pagare le spese legali: Fedez e Chiara Ferragni si mettono all’asta su eBay [VIDEO]

Chiara Ferragni e Fedez scendono in campo per aiutare Valentina Pitzalis. Bruciata viva dall’ex marito, nel 2011, e sopravvissuta miracolosamente, Valentina ha dovuto affrontare una lunghissima indagine, perchè accusata dalla famiglia del suo carnefice di non essere assolutamente una vittima, ma di essere colpevole di tentato omicidio e tanto altro. Al termine dell’indagine Valentina è stata dichiarata come unica vittima, ma adesso si ritrova a dover affrontare una spesa davvero importante, per pagare avvocati, perizie etc, che non può permettersi. Per questo motivo, grazie a Fare x Bene Onlus è stata lanciata la campagna di raccolta fondi “Regala un sorriso per Vale“, per aiutarla a raggiungere la somma necessaria, ovvero 98mila euro. La campagna è attiva dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fino a Natale.

“Ciao a tutti, mi chiamo Valentina Pitzalis e sono una donna che è miracolosamente sopravvissuta al tentativo di omicidio da parte di un uomo che diceva di amarmi. E ra il 2011 e quell’uomo era ancora mio marito, mi ha attirato nella sua casa con la scusa di un documento, mi ha gettato del liquido infiammabile addosso e mi ha dato fuoco. Gli esiti di questa atroce e crudele violenza li potete vedere tutti ma oltre ai danni fisici e psicologici che ho dovuto subire ho anche subito in questi anni una campagna di odio e diffamazione violentissima sui social, a mezzo stampa e sul web da parte della famiglia di chi ha ridotto così che voleva trasformarmi da vittima a carnefice. Sono scattate denunce che hanno portato addirittura nel 2017 all’apertura di una indagine a mio carico che mi vedeva indagata per omicidio volontario incendio doloso e istigazione al suicidio. questa lunghissima indagine è durata tre interminabili anni e il primo ottobre scorso finalmente si è conclusa con l’archiviazione. La giustizia ha decretato per l’ennesima volta che io e io soltanto sono la vittima. Purtroppo però l’incubo non è ancora finito perchè adesso dovrò pagare tutte le spese legali che ho dovuto sostenere, per gli avvocati, le perizie, ,tutto quello che è servito per potermi difendere in tribunale da queste accuse, e la cifra è arrivata a 98 mila euro. Io non ho assolutamente la possibilità di poter pagare questa cifra, sono qui per chiedervi un aiuto. Per fortuna Fare X bene Onlus insieme alla collaborazione tecnica della piattaforma digitale Chi odia Paga, hanno creato un progetto che si chiama Aiutiamole, per aiutare tutte le donne vittime di violenza. Grazie a questa campagna potrò finalmente chiudere i conti con il passato e mettere la parola FINE definitiva a tutta questa vicenda, vi chiedo una mano d’aiuto. Grazie a tutti per il sostegno“, questo il messaggio di Valentina Pitzalis in un video pubblicato su Youtube per il lancio della campagna.

In tantissimi hanno già donato, tra questi anche Chiara Ferragni e Fedez, che per aiutare Valentina hanno deciso anche di lanciare un’altra iniziativa: la famosa influencer ed il marito, noto cantante italiano, hanno deciso di mettere all’asta su eBay un pomeriggio per due da trascorrere proprio con la coppia. “Un pomeriggio per due con Fedez e Chiara Ferragni – il 100% dei fondi raccolti andrà ad aiutare Valentina Pitzalis, miracolosamente sopravvisuta ad un tentativo di femminicidio da parte di suo marito che le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. I dettagli di svolgimento del pomeriggio (che non avrà luogo prima di maggio 2021) e della durata di 4 ore, saranno resi noti e concordati con il vincitore dell’asta in un secondo tempo, anche a seconda delle condizioni sanitarie del momento. Le spese di viaggio per incontrare Fedez e Chiara saranno a carico di chi si aggiudicherà l’asta benefica”, si legge sulla pagina eBay.

Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato la loro iniziativa con un videomessaggio sui loro profili social e al momento la migliore offerta è di 11.350 euro, mentre nella campagna “Regala un sorriso per Vale” sono stati al momento raccolti 42.890 euro.