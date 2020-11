Vento forte in Campania: albero della Reggia di Caserta crolla e abbatte un muro

Superlavoro dei Vigili del Fuoco nel Casertano per i danni causati dal forte vento negli ultimi giorni: quasi cento gli interventi effettuati soprattutto a Caserta, e nei comuni di Santa Maria Capua Vetere ed Aversa, per cartelli pubblicitari abbattuti, tetti danneggiati e alberi pericolanti.

Un albero di alto fusto nel bosco vecchio della Reggia di Caserta è caduto, e si è abbattuto contro un muro di cinta in via dei Passionisti, causando danni.