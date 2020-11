Eccezionale VIDEO di un rarissimo branco di antilocapre che sfreccia a 100km/h sul ghiaccio in autostrada

Vi è mai capitato di incontrare un branco di antilocapre sfrecciare a 100km/h in autostrada? E’ successo pochi giorni fa a Robbie Schmaltz, donna canadese di mezz’età che mentre guidava lungo l’autostrada transcanadese nell’Alberta, lungo la riva del fiume Saskatchewan, ha incontrato proprio un gremito gruppo di antilocapre che hanno iniziato a correre velocissime davanti a lei, in autostrada. La donna ha chiamato il marito e ha chiesto come potesse fare per allontanarle, e l’uomo saggiamente le ha detto che non ci sarebbe riuscita. Dopo un po’, il branco s’è spostato sulla neve nella campagna laterale all’autostrada.

Le antilocapre sono il secondo mammifero terrestre più veloce al mondo: solo il ghepardo corre più veloce, ma esclusivamente su brevi distanze.