Formula 1, spaventoso incidente al Gp del Bahrain: la vettura si spezza in due ed esplode, Grosjean è vivo per miracolo [FOTO e VIDEO]

Attimi di terrore al Gp del Bahrain di Formula 1: al primo giro della gara un incidente spaventoso ha preoccupato tutti gli addetti ai lavori e gli spettatori. Romain Grosejan è stato protagonista di un urto terrificante, che sarebbe potuto finire in tragedia. La Haas del pilota francese si è schiantata contro il guard-rail della pista esplodendo, spezzandosi completamente in due e andando a fuoco. Il francese è miracolosamente sopravvissuto ed è uscito dall’abitacolo della sua monoposto con le sue gambe, mentre gli addetti sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme.

“Tanto fuoco in 12 anni non l’avevo mai visto, sono stato pochi secondi ma sono sembrati anni. Che sollievo quando lo abbiamo visto. Tutti i sistemi di sicurezza, dalle cinture all’halo che abbiamo adottato hanno funzionato bene“, ha commentato Alan van der Merwe, 32enne sudafricano, pilota da corsa che guida la F1 Medical Car ufficiale.

Grosjeam è riuscito miracolosamente a salvarsi, probabilmente grazie alla scocca e all’Halo. “Vederlo e’ stato spaventoso, ma siamo contenti di vedere Romain uscire dalla Medical Car“, ha scritto poco dopo il suo team su Twitter confermando come il pilota sia uscito quasi totalmente illeso da quella che e’ apparsa come una scena da film. “E’ rimasto cosciente con alcune bruciature alle mani e alla caviglie“, ha aggiunto il team.

“Sono felice che Roman Grosjean ne sia uscito al sicuro. Il rischio che corriamo non è uno scherzo, coloro là fuori dimenticano che mettiamo in gioco la vita per questo sport e per ciò che amiamo fare. Questo deve essere un promemoria per tutti noi. Sono grato alla Fia per i passi enormi che abbiamo fatto perché Roman è uscito in sicurezza“, queste invece le parole di Lewis Hamilton.