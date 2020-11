Coronavirus, trova il volantino di un negazionista sulla sua auto. Il VIDEO di un’infermiera diventa virale: “Non venire in ospedale se ti ammali”

E’ diventato virale nelle ultime ore il video girato da un’infermiera di Pescara contro i negazionisti. Michela, arrivata regolarmente in ospedale per il suo turno, una volta andata via ha trovato sulla sua auto un voltantino negazionista, che nega l’esistenza del coronavirus. Michela non lavora in un reparto Covid ma ha voluto girare ugualmente questo video, per rispondere al negazionista che ha messo sulla sua auto il volantino in questione. “Non lavoro in un reparto Covid, ma nonostante questo, come da prima della pandemia, ‘mi faccio il mazzo’ e sulla mia automobile nel parcheggio dei dipendenti ho trovato uno scempio. Con questo video vorrei arrivare a questo negazionista che che ha speso parte del suo tempo della sua vita per informarmi che non vi è alcuna emergenza covid. Io vorrei commentarlo, potrei utilizzare i dati ma non ci crederebbero. Quattro notizie lo confermo, se mi dici che non vi è alcuna emergenza covid nmi domando perchè tutte le altre notizie non hanno valore mentre queste quattro sì, come hai fatto a scegleire queste notizie, come mai queste notizie sono vere e depongono a favore della non emergenza covid e invece tutte le altre risultano delle falsità“, ha esordito Michela.



“Tasso di letalita’ dello 0,05% relativo solo agli over 70? Ammesso e non concesso che sia vero questo dato e’ un numero di persone devastante. E’ accettabile?“, continua Michela, prima di aprire la parentesi Trump, “guarito in quattro giorni”. L’infermiera chiede al negazionista se tutti abbiamo gli stessi mezzi, ricordando che “i miei colleghi lavorano con rapporto di un infermiere per cinque pazienti“. “Potresti anche non ammalarti, ma poi ti porti sulla coscienza i tuoi cari che contagi. Se ti ammalerai di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che hai deciso che le nostre cure non sono vere o non sono valide, non venire in ospedale, non meriti le nostre cure. Se alcune regioni sono in zona rossa è anche colpa di voi negazionisti che non seguite le regole. Se i vostri negozi sono chiusi e’ anche colpa vostra. Tu che ambisci a una vita normale sei parte del problema“, ha concluso.