Il virologo Silvestri: “Contro Sars-CoV-2 abbiamo scatenato l’inferno della scienza, i vaccini anti-Covid sono sicuri”

“Un vaccino è sicuro quando gli studi clinici dimostrano che non causa effetti collaterali gravi. Ed è così per i primi vaccini anti Covid in dirittura di arrivo. Sono sicuri, non hanno effetti collaterali gravi“: lo ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera Guido Silvestri, immunologo direttore del dipartimento di patologia clinica e del laboratorio di medicina alla Emory University di Atlanta. “Abbiamo scatenato contro il virus Sars-CoV-2 l’inferno della scienza contemporanea. Adesso raccogliamo il frutto di uno sforzo collettivo da parte della comunità scientifica senza precedenti nella storia umana“, ha precisato Silvestri.

Sulle accuse relative a tempistiche e test troppo accelerati per arrivare al risultato finale, il virologo ha affermato: “Siamo andati più veloci possibile, ma non più veloci di quanto fosse lecito andare. I trial clinici hanno rispettato i tempi giusti e le agenzie dei farmaci, come l’americana Fda e l’europea Ema, stanno facendo le loro valutazioni, secondo le regole“.