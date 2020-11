Zangrillo risponde alle polemiche: “Anche in medicina ci sono quelli che non sbagliano mai”

“Sars-Cov2 ha messo in linea di produzione una serie di scienziati privi dei necessari parametri per essere definiti e riconosciuti come tali“: lo ha affermato Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale dell’Istituto San Raffaele di Milano, in un’intervista a Libero. “Esistono anche in medicina, come in tutti i settori, quelli che non sbagliano mai: sono coloro che stanno sul divano di casa, dietro a una telecamera e davanti a una scrivania“. “Certa stampa, politicamente trasversale, ha gravi responsabilità: se terrorizziamo le persone, non le renderemo mai responsabili. Mio padre mi ha insegnato l’importanza della carità“.

Zangrillo fa un quadro della situazione ospedaliera: “Pressione controllata dall’esterno, straordinaria risposta professionale all’interno“, e sul rischio di affrontare nuovamente quanto accaduto la scorsa primavera spiega: “Stiamo affrontando il problema con metodo e l’approccio terapeutico corretto sta diffondendosi negli ospedali e sul territorio“.

“Resto ottimista. Con l’isteria e la minaccia di non poter celebrare il Natale con i propri cari non risultiamo credibili e non otteniamo nulla” e “è indubbio che la diga sul territorio ha ceduto e che le persone sono spaventate e disorientate. Io ho fatto di tutto per raccontare la verità ma è molto più figo far credere che moriremo tutti“, “certa stampa, politicamente trasversale, ha gravi responsabilità: se terrorizziamo le persone, non le renderemo mai responsabili“, “mantengo un rapporto di stima e amicizia con molti membri del CTS. Conosco il valore del lavoro silenzioso a supporto del legislatore. Certe inopportune grida di allarmismo estremo non provengono da lì“.

Della sua frase oggetto di tante polemiche – “il virus è clinicamente morto” – poi dice: “Come mi ha insegnato Crozza, ho sbagliato nel modus ma ho detto ‘clinicamente non esiste più’. Era il 31 maggio e ho descritto quello che accadeva allora“, “io sono un clinico di terapia intensiva che lotta per guarire la gente, ma soprattutto un professore universitario. Le evidenze che ricavo dalla clinica e dalla ricerca non hanno colore politico“.