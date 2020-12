Buon Natale 2020 e Buone Feste!

E’ il momento in cui inondiamo e siamo inondati da auguri di ogni genere, dai più formali quelli più simpatici o demenziali: oggi più che mai è un pensiero che possiamo rivolgere alle persone care, a distanza, in attesa di tempi migliori.

Auguri di Buon Natale 2020 e Buone Feste: immagini, gif, citazioni, filastrocche e tanti video

Per fare gli auguri alle persone care, proponiamo una selezione delle più belle immagini, GIF (in alto nella gallery), frasi, citazioni, filastrocche e video (di seguito).

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!

Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, ti portino tanta pace e fortuna. Tanti auguri di Buon Natale!

Che questo Natale ti porti una montagna di sogni da realizzare. Buon Natale!

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale

Che questo Natale possa farle vivere il tempo autentico in cui sentirsi sempre felici e in pace col mondo. Felice Natale

Un sorriso vale più di mille regali. Ti auguro di riceverne un’infinità. Tanti Auguri di Buon Natale 2020!

Colgo l’occasione del Natale per esprimerLe tutta la mia gratitudine per quanto ha fatto per noi

Il Natale porti a lei e alla sua famiglia i sorrisi più belli e gli abbracci più calorosi. I miei più sentiti auguri per un futuro ricco di soddisfazioni

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore.

Regalami un sorriso… e sarà un Natale speciale! Tanti auguri!

A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale!

Se fossi Babbo Natale porterei nel tuo cuore un sacco di baci e tantissima felicità! Auguri!

Tanti auguri di Buon Natale! Che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita!

Che tu sia orso o toro tanti auguri di Buon Natale e di un felice e proficuo Anno Nuovo

Quest’anno hai raggiunto risultati eccezionali, ora ti meriti un po di riposo. Tanti auguri di un felice Natale 2020 a te e alla tua splendida famiglia

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che faccio a te e famiglia

La pace e la serenità del Natale vi accompagnino sempre.

Tantissimi Auguri di Buone Feste a te e alla tua famiglia! Con sincera amicizia

Un dolce e sereno Natale a te che lo meriti tanto

Sei sempre nei miei pensieri: ti auguro Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo

A te e famiglia gli Auguri di un lieto Natale pieno di soddisfazioni nel lavoro di gioie e di amore

Che la magia del Natale possa rinnovarsi per te tutto l’anno, tantissimi auguri

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso. Buon Natale

Tantissimi auguri: che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità

Cos’hai trovato sotto l’albero? I miei più sinceri auguri di Natale

Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità

E’ con un tenero pensiero che vi mando un mondo di Auguri di Buon Natale e Felice Anno. Che questo Nuovo Anno possa portare tanta felicità, pace e serenità a tutti

Ti auguro un sereno e tranquillo Natale da trascorrere insieme alle persone che più ami

Ti auguro un buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile

Alla persona più dolce dell’Universo e a tutta la sua famiglia auguro un Santissimo Natale e un meraviglioso e prospero nuovo anno

Tanti Auguri di felicita, pace e salute per le Sante Feste. Speriamo che l’Anno Nuovo ti porti tutto ciò che desideri

I nostri migliori Auguri di Natale e per l’Anno nuovo. Che il nuovo anno sia semplicemente il migliore che abbiate mai trascorso.

Buon Natale, tanti auguri! E’ il momento migliore per far avverare ogni tuo sogno. Ti auguro solo il meglio!

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

Regalami un sorriso… ed il Natale sarà perfetto! Tanti auguri di Natale!

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa questo Natale avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri di Natale!

Ti auguro un sacco di regali sotto l’albero… ed un sacco d’amore nel tuo cuore. Tanti auguri di Natale!

Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese! Buon Natale!

Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale!

Quando riceverai questo sms, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita, questo è quello che ti auguro… una vita piena di felicità. Auguri di Natale!

Buon Natale a tutti quanti, non importa se siamo in tanti, quel che conta e che ci sia l’amore, serenità, gioia e tanto calore!

Babbo Natale corre in fretta, c’è un angelo che lo aspetta, a breve riceverai un regalo speciale: è il mio augurio di un magico Natale!

Per queste feste non voglio addobbi colorati per stanze agghindate, ma pensieri felici per tutti i miei amici!

Per questo Natale ti invio questo mio semplice messaggio augurale sperando di non essere banale con te che sei un amico speciale!

Queste feste natalizie mi hanno fatto il regalo più bello io potessi desiderare: te! Regalo inaspettato e da sempre desiderato!

Buon Natale mamma e papa, che questa santa notte vegli sempre su di voi.

Le campane suonano a festa, sereno Natale famiglia mia.

Auguri di un felice Natale mamma, tu che sei la persona più importante della mia vita.

Siamo cresciuti insieme divertendoci, sei parte della mia vita. Un abbraccio, buon Natale.

Auguri, ti auguro di trascorrere questa magnifica giornata assieme alle persone che ami.

Ho appena allestito il mio presepe, mi manca l’asino quando arrivi?

Quest’anno spero tu possa ricevere qualcosa di speciale, qualcosa che non hai mai avuto… pensa che emozione sarebbe ricevere… un cervello! Tanti auguri di Natale con tanto affetto

Questi auguri di Natale saranno completamente diversi da tutti quelli che riceverai, ne sono sicuro… Buona Pasqua!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Considerando che gli auguri non me li posso fare da solo… Allora li faccio a te! Buon Natale!

Babbo Natale ha avuto una brillante idea: andare a trovare la gente una volta all’anno!

(Victor Borge)

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore.

(Washington Irving)

Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà ad imbiancarlo!

(Bing Crosby)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello!

(Norman Vincent Peale)

Natale non sarà Natale senza regali.

(Louisa May Alcott)

A me piace prendere il Natale un pò alla volta, per tutto l’anno. E perciò mi lascio trasportare fino ad arrivare alle vacanze -lascio che mi colgano di sorpresa- svegliandomi un bel giorno e dicendo improvvisamente a me stesso: “Caspita, questo è il giorno di Natale!”

(Ray Stannard Baker)

Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma…se questo manca basterà l’amore.

(Jesse O’Neill)

Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale.

(Dale Evans)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta..

(Harlan Miller)

Il Natale, Bambini, non è una data. E’ uno stato d’animo!

(Mary Ellen Chase)

Se il Natale non esistesse già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos’altro oltre che per la nostra generale ostinazione!

(Eric Sevareid)

Se fossi un filosofo, dovrei scrivere una filosofia dei giocattoli, per dimostrare che nella vita non bisogna prendere nient’altro sul serio e che il giorno di Natale in compagnia dei bambini è una delle pochissime occasioni in cui gli uomini diventano completamente vivi!

(Robert Lynd)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!

(Gianni Rodari)

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia

(Byrn Rogers)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno.

(Charles Dickens)

A Natale tutte le strade conducono a casa!

(Marjorie Holmes)

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero

(Charlotte Carpenter)

L’umanità è una grande e immensa famiglia … Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale.

(Papa Giovanni XXIII)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi.

(Charles Dickens)

Il Natale non è un periodo o una stagionalità, ma uno stato della mente. Deve portare tra la gente pace e buoni propositi, essere pieni di misericordia significa avere il vero spirito natalizio. Se pensiamo a queste cose dentro di noi rinascerà il salvatore e su di noi brillerà il raggio di una stella che porterà un barlume di speranza per il mondo.

(Stralcio dal messaggio del 25 dicembre 1927 alla Nazione Americana da parte del presidente Calvin Coolidge)

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso.

(Oren Arnold)

…è bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino…

(Charkes Dickens)

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli.

(Taylor Caldwell)

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

(Madre Teresa di Calcutta)

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso.

(Norman Brooks)

Quando il Dio-Bambino, che nelle sue Manine teneva il Mondo intero, le protese compassionevole alla Madre, terra e cielo si fermarono in somma venerazione. Quando colui che era venuto a scaldare con il suo amore tutte le creature assiderate dal freddo della morte si scaldava al fiato del bue e dell’asino legati nella stalla, anche gli alberi vegliavano.

(Pavel Aleksandrovi? Florenskij)

Una buona coscienza è un Natale perpetuo.

(Benjamin Franklin)

L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata.

(André Laurendeau, Viaggio nel paese dell’infanzia, 1960)

E quella maggioranza che vede nel Natale una sciocchezza e nel presepe una commedia infantile, non si rende conto di quale enorme difesa di fronte alla stanchezza della vita, alle abitudini, ai tedi, alle fatiche, essa privi il bambino, e col bambino l’uomo, quando reprima e lanci l’interdetto a quello spirito di stupore.

(Emanuele Samek Lodovici)

A Gesù Bambino:

Dalla tua culla, o adorato Bambino

Tendi L’orecchio un momentino.

Mi senti?

Povere e deboli son le mie parole

Ma piene di fervido amore.

Esse dicono soltanto:

“Concedi, Gesù santo

ogni Grazia e tanto amore

al babbo, alla mamma e al mio cuore”.

A Mezzanotte:

Stanotte a mezzanotte

è nato un bel bambino,

bianco, rosso e

tutto ricciolino.

Maria lavava,

Giuseppe stendeva

e il bimbo piangeva

dal freddo che aveva.

“Non pianger, mio figlio,

che adesso ti piglio,

ti lavo, ti vesto

la pappa ti dò.”

La neve scendeva,

scendeva dal cielo,

Maria col suo velo

copriva Gesù.

Auguri!:

Son piccoletto e biricchino

Ma ho tanto buono il cuoricino.

E per Natale so ritrovare

Cose bellissime da augurare.

Per te, mamma dal dolce viso,

la nostra casa un Paradiso.

Il babbo immerso nei suoi affari

Abbia salute e anche i denari.

A tutti Voi conceda Iddio

Un cuore buono, un cuore pio.

Che devo dire non so più…

Ci benedica il buon Gesù!

Babbo Natale:

Babbo Natale viene di notte

viene in silenzio a mezzanotte

dormono tutti i bimbi buoni

e nei lettini sognano i doni

Babbo Natale vien fra la neve

porta i suoi doni la dove deve

non sbaglia certo conosce i nomi

di tutti quanti i bimbi buoni.

Natale è Festa di gioia e pace:

Natale è festa di gioia e pace,

ogni rancore si spegne o tace;

tutto si scorda, tutto sì oblia,

deve esser giorno sol d’allegria.

Dunque scordatevi, o miei diletti,

le mie mancanze e i miei difetti.

Se io promettessi di essere buono,

mi neghereste forse il perdono?

Tace la mamma, tu, babbo, taci.

Son dunque assolto: che io vi baci!

Nella notte di Natale:

Nella notte di Natale

vien dal cielo un angioletto

a posar presso il guanciale

del sopito fanciulletto.

E se a tavola è obbediente,

se giocar sa senza chiasso,

se tranquillo, fra la gente,

sa seguir la mamma a spasso

risvegliandosi il fanciullo

troverà sul suo lettino

la sorpresa ed il trastullo

d’un grazioso regalino.

O stella, stellina:

O stella stellina,

che brilli lassù,

ravviva la luce:

or nasce Gesù!

Campana piccina,

che squilli lassù,

rallegra il tuo canto:

or nasce Gesù!

O gente del mondo,

che preghi quaggiù,

esulta di gioia:

è nato Gesù!

Questa Notte mi sono svegliata:

Questa notte mi sono svegliata

e in salotto mi sono recata

e ho visto una vecchietta

che scappava di fretta.

Indossava scarpe nere,

tutte rotte e leggere ,

un vestito tutto di lana:

era proprio la Befana!

Stella di Natale:

Splendi nella notte

Stella bianca, stella d’amore!

Splendi su di noi

E una speranza cresce nel cuore.

Ti viene la voglia di sognare

Per volare lassù, dove vivi tu.

Tu stella di natale.

Stella di Natale portaci la pace

e lascia un po’ della tua luce dentro di noi.

Stella di Natale,

resta un po’ di più…

fermati lassù!

Filastrocca di Natale:

C’è nel cielo una grande stella,

dietro di lei una pecorella.

Arrivano alla capanna

dove Gesù fa la nanna.

Ci sono Giuseppe e Maria

che gli fanno compagnia.

C’è il timido asinello

che riscalda il Bambinello.

Arrivano i pastori

per offrire i loro cuori.