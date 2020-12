In Italia il 27 dicembre si parte con il vaccino, AIFA: “Sarà solo per chi ha più di 16 anni e non su richiesta, ma a chiamata”

“L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha appena dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech dopo l’approvazione di Ema a livello europeo. Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più. Forza”. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook.

“La piattaforma a mRna è facilmente modulabile e, nel caso il virus dovesse evolvere in maniera tale da superare le difese immunitarie, ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali con virus vivo o ucciso o basate su proteine ricombinanti. E’ infatti una piattaforma che permette di essere modulata e costituirà la base per futuri vaccini, non solo in ambito infettivologico, ma anche anticancro“, ha spiegato Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, durante la conferenza stampa sui vaccini contro il Covid-19, in merito alla possibilità di aggiornamento del vaccino in funzione delle mutazioni di Sars-Cov-2.

Il vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19 “è approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni ed è importante aggiungere che non ha controindicazioni assolute”, lo ha sottolineato il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini, in conferenza stampa. Servono “alcune cautele riconducibili ad una normale, routinaria attività vaccinale”, “non sono richieste e non saranno richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche, anziani, immunodepressi o categorie specifiche, né per chi ha disturbi della coagulazione, non ci sono controindicazioni al vaccino, se non per un livido nel punto di iniezione”.

“Per le fasi dei prossimi 2-3 mesi la somministrazione del vaccino sarà coordinata e somministrata dalla struttura commissariale e dalle Regioni per operatori sanitari e ospiti delle rsa su specifiche liste regionali. In seguito, con medici di famiglia, si vedrà come fare, ma nei prossimi mesi non ci sarà un meccanismo di prenotazione ma di chiamata”, precisa Magrini. “La seconda dose del vaccino va fatta a 3 settimane dopo la prima e la risposta immunitaria della prima dose è già visibile dal sesto o settimo giorno. Nella rara ipotesi che ci si infetti in questo breve lasso di tempo, lo si sarebbe verosimilmente in forma più lieve“, conclude Magrini.