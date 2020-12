In diverse zone del nord Italia è arrivata oggi la prima neve: tante le località imbiancate, per uno scenario magico e freddo. Nonostante le misure restrittive per contrastare la dffusione del coronavirus non consentirà agli impianti sciistici di tenere aperto, chi abita in posti dove la neve è all’ordine del giorno ha bisogno di tantissimi oggetti di vario genere, dalle catene per le gomme dell’auto, all’abbigliamento, per poter affrontare le giornate nevose e convivere con la neve che è sì bellissima ma ‘impegnativa’.

Partiamo dall’abbigliamento: per poter convivere con la neve servono sicuramente le scarpe adatte, per evitare scivoloni imbarazzanti e dolorosi ma anche per proteggere i piedi dal freddo ed evitare di bagnarsi fino alle ossa con scarpe non adatte che si inzuppano facendo un solo passo. Su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta, per tutti i gusti e tutte le necessità, per grandi e piccini (con consegne velocissime con l’abbonamento ad Amazon Prime):

Non bisogna poi trascurare le mani, da proteggere con i guanti, termici, touch e impermeabili:

Successivamente bisogna proteggere testa, collo e volto, con passamontagna, cappelli, sciarpe e scaldacollo:

Passiamo adesso agli indumenti. Chi lavora di certo non può permettersi di indossare ingombranti tutoni da neve, ma può proteggersi dal freddo con abbigliamento termico, da indossare al classico e normale abbigliamento da indossare in ufficio, o comunque sul posto di lavoro:

Per i più piccoli, che invece sulla neve amano giocarci, buttandosi a terra, costruendo pupazzi di neve e lanciando palle di neve, su Amazon sono disponibili tantissimi pantaloni da neve e salopette:

Per quanto riguarda gli spostamenti bisogna essere attrezzati e avere le catene per la neve o direttamente le gomme da neve:

In alcuni casi potrebbe essere necessario dove spazzare la neve davanti alle proprie abitazioni per poter uscire, a piedi o con la macchina e per poterlo fare serve l’attrezzatura adeguata:

Per quanto riguarda il divertimento, infine, ce n’è per tutti i gusti: slittini, slittini gonfiabili, palette e tanto altro