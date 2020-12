Acqua alta: il Mose entra in funzione a Venezia, la città lagunare è all’asciutto

In considerazione del picco di alta marea, il Mose è stato sollevato stamane a Venezia, per proteggere la città dall’acqua alta, che in mare raggiungerà una massima di circa 120 cm – previsione rivista rispetto agli iniziali 130 – intorno alle 10:45.

Con il sistema sollevato attualmente, ha spiegato il Centro maree del Comune, il livello dell’acqua è di 107 cm oltre le dighe, i 60 invece nella laguna interna e la città storica è quindi all’asciutto.

A Chioggia, oltre le barriere del Mose, il mare è a 111 cm, mentre in città il livello è a 90 cm.

🔸 #AcquaAlta #Mose 🔸@ICPSMVenezia comunica che il Sistema #Mose è attivo Oggi Mercoledì #2dicembre previsti in mare 120cm alle 10:45. 📲 Si invita a seguire gli aggiornamenti sui social ufficiali pic.twitter.com/WFIF2O3wA1 — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 2, 2020